МОЗ також зменшив строк перебування пацієнта з коронавірусною хворобою у стаціонарі.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що на лікування одного пацієнта з COVID-19 у лікарні держава витрачає від 13 до 45 тис. грн.

Про це він повідомив в програмі "Зе Інтерв'юер" на YouTube.

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«Те, що ми сплачуємо нашим лікарням, – від 13 до 45 тисяч за лікування одного хворого в залежності від його стану – чи він у звичайній палаті перебуває, чи в реанімації. Водночас ми фіксуємо, коли починають абсолютно безпідставно писати якісь списки людям йти та купувати якісь лікарські засоби. Це неприпустима річ», - заявив міністр.

Також, за словам Степанова, МОЗ зменшив строк перебування пацієнта з коронавірусною хворобою у стаціонарі.

«Зараз ми зменшили термін (перебування пацієнта з COVID-19 в лікарні – УНІАН) – це, в середньому, 11 днів, був 13. Що у нас відбувалось? Багато людей, коли з’явився COVID-19, – вони відразу починають дуже сильно хвилюватися і дуже хочуть в лікарню, є довіра до лікарів, і вони вважають, що коли перебувають в лікарні, то вони більш захищені», - зауважив він.

Він також пояснив, за яких умов пацієнтів виписують з лікарень.

«Коли людина перебуває в лікарні, їй вже надана допомога, і вона не потребує кисневої терапії, але вона чекає негативний ПЛР-тест. Ця людина вже не має підстав для перебування у лікарні... Якщо сатурація (рівень насиченості киснем крові) більше 94-95%, той їй вже нічого (в лікарні – УНІАН) робити. Крім того, це небезпечно для самої людини, тому що в лікарні є внутрішньо лікарняна інфекція… Тому ми вже потім таку людину виписуємо з лікарні під нагляд сімейного лікаря», - додав міністр.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 тис. 882 нових випадки COVID-19, померли 229 осіб.

За весь час пандемії на COVID-19 захворіли 661 тис. 858 осіб; померли 11 тис. 492.

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Автор: Андрій Василюк