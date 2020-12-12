Міністр наголосив на важливості того, аби медична система України витримала сезонне навантаження.

В Україні в лютому, окрім епідемії коронавірусу очікується зростання захворюваності на сезонний грип.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що грип має такі самі ускладнення, як і коронавірус - пневмонія.

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"Якщо подивитися трохи вперед, у нас в лютому очікується традиційне зростання захворюваності на грип, і ми повинні підійти до цього періоду з мінімальними цифрами. Тому що грип має такі самі ускладнення, як і коронавірус - пневмонія. Це ті самі лікарні, в яких на сьогоднішній день лікують COVID-19 ті самі фахівці. Тому нам необхідно, щоб наша медична система витримала і щоб ми вже до весни не йшли ні на які жорсткі карантини, щоб ми дотримувалися встановлених правил", - сказав міністр.

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Автор: Андрій Василюк