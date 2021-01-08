Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, через які перевірки повинна пройти Російська вакцина від коронавірусу "Супутник V", щоб потрапити на ринок України.
Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що 6 січня харківська компанія "Біолік" подала заявку до Державного експертного центру на реєстрацію вакцини"Супутник V".
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"Це тільки заявка, далі вони мають, згідно із законодавством, подати реєстраційну форму, мають подати досьє. У цьому досьє має бути чітко прописано все щодо безпеки цієї вакцини, результатів першої, другої та третьої фази клінічних досліджень. Нарешті, ми хоча б побачимо, що таке ця російська вакцина", - зазначив Степанов.
За його словами, за результатами розгляду документів можна буде говорити про якість вакцини.
"Що стосується вакцинації, я впевнений, що ми здатні забезпечити Україну вакциною провідних світових виробників, які подають документи своїх досліджень... відкрито для всього світу. Саме такими вакцинами ми й плануємо робити щеплення українцям", - додав міністр.
Хронологія подій
- У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.
- Москва не надала міжнародній науковій громадськості ніяких даних про випробування вакцини, що підтверджують, що вона безпечна та ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.
- 2 січня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Харківське фармацевтичне підприємство «Біолік» подало до МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини «Супутник V». На що заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що ця вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватися в Україні.
- 7 січня 2021 року міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав вартість однієї дози вакцини проти COVID-19.
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