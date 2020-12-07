Україна знаходиться на фінальній стадії переговорів щодо термінів постачання вакцини від COVID-19.
Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що уряд прагне отримати вакцину наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.
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"Зараз ми проходимо додаткові консультації, зокрема з народними депутатами. Тому що, крім коштів на вакцинацію, потрібні кошти на зарплати лікарям і медпрацівникам. І це не менш важливо, ніж питання вакцинації, оскільки це наша з вами безпека. Ми вже кілька місяців ведемо наполегливу роботу. Минулого тижня я підписав документи для глобальної ініціативи COVAX для отримання вакцини, яку ми намагаємося отримати в кінці першого – на початку другого кварталу, щоб почати масштабну вакцинацію. Ми знаходимося на фінальній стадії переговорів щодо термінів", — сказав він.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.
- У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
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