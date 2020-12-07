Він зазначив, що уряд прагне отримати вакцину наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.

Україна знаходиться на фінальній стадії переговорів щодо термінів постачання вакцини від COVID-19.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що уряд прагне отримати вакцину наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.

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"Зараз ми проходимо додаткові консультації, зокрема з народними депутатами. Тому що, крім коштів на вакцинацію, потрібні кошти на зарплати лікарям і медпрацівникам. І це не менш важливо, ніж питання вакцинації, оскільки це наша з вами безпека. Ми вже кілька місяців ведемо наполегливу роботу. Минулого тижня я підписав документи для глобальної ініціативи COVAX для отримання вакцини, яку ми намагаємося отримати в кінці першого – на початку другого кварталу, щоб почати масштабну вакцинацію. Ми знаходимося на фінальній стадії переговорів щодо термінів", — сказав він.

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Автор: Андрій Василюк