Як зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, якщо факт видачі фіктивної довідки підтвердиться, МОЗ ініціюватиме перевірку дотримання лабораторією ліцензійних умов.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян повідомляти у МОЗ та правоохоронні органи про факти видачі фіктивних довідок щодо ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це він сказав під час брифінгу.

Читайте такожВ Україні можуть ввести відповідальність за підробку тестів на коронавірус«Видача фіктивних довідок щодо ПЛР-тестування — це кримінальний злочин», - наголосив міністр.

За його словами, у разі виявлення таких фактів, необхідно звернутися до правоохоронних органів або в МОЗ.

«Якщо факт видачі фіктивної довідки підтвердиться, міністерство буде ініціювати перевірку дотримання лабораторією ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики», - сказав Степанов.

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Автор: Вікторія Токарєва