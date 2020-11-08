Страшні наслідки COVID-19

Коронавірус може вразити будь-кого. Вважається, що більшість людей перехворіють легко. Але не поспішайте зітхати з полегшенням. Мало того, що цілком можливе повторне зараження. Наслідки навіть після однократного захворювання можуть "накрити" через якийсь час. І вони справді страшні.

Якщо вам пощастило легко перехворіти на COVID-19, не поспішайте зітхати з полегшенням. Смертельна хвороба готує для людства нові сюрпризи. Лікарка ковідного відділення однієї зі столичних лікарень відчула це на власному досвіді.

«Перший раз я захворіла в червні і симптомом була дуже сильна слабкість, - розповідає ТСН.Тижню лікар-пульмонолог однієї з київських лікарень Світлана Гук. – Це був Covid. Я здала ПЦР та антитіла, щоб все було доведено».

Лікарка отримала тест з високим рівнем антитіл і впевненістю, що в неї - імунітет до коронавірусу. Але вже через чотири місяці знову підскочила температура. Тест ПЛР вдруге підтвердив - у Світлани коронавірусна хвороба. В гострій фазі.

«І на другий раз мій аналіз прийшов позитивний. Це знову був Covid, повторне зараження. Тому що між першим і другим пройшло достатньо часу, чотири місяці», - розповіла вона ТСН.Тижню.

Офіційно підтверджених випадків повторного зараження наразі лише чотири на весь світ. Один з них — двадцятип’ятирічний американський хлопець. На початку пандемії перехворів легко, а за три місяці знову підхопив COVID, - цього разу його вже ледь відкачали в реанімації. Підтверджено: вдруге хлопця атакував інший, більш агресивний штам.

«Він хворів важче. Йому вже потрібен був кисень. Але, що цікаво, вони провели генетичне дослідження і зрозуміли, що це два різних віруси. Генетично перший вірус відрізнявся від другого», - розповіла ТСН.Тижню лікар медичного центру «Montefiore» Тіна Голобородько.

Але і це ще не все. Вчені зафіксували ще один сумний сюрприз коронавірусу. Окрім уражених легенів, найбільше від коронавірусу страждає головний мозок - депресії, панічні атаки, хронічне безсоння, зниження розумових здібностей. І навіть думки про самогубство. З початку осені лише у Києві вкоротили собі життя четверо пацієнтів «ковідних» відділень.

Лікарі вже підрахували - майже третина тих, хто пережив COVID по всьому світу, отримали нервові і психічні розлади - аж до втрати працездатності.

Саме так сталося з успішним програмістом Анатолієм Величком.

«Десь за два місяці після початку хвороби у мене всі симптоми Covid-19 пройшли. Я вирішив повернутися до роботи. Сів за комп’ютер, спробував працювати і зрозумів, що працювати зовсім не можу. Почалася дуже сильна паніка. Я зовсім не міг зосередитися ні на роботі, ні на читанні. Це точно постковідний синдром. Я вважаю, що він не дає працювати взагалі. Людина повністю перетворюється на непрацездатну», - розповів він ТСН.Тижню.

Таких людей уже десятки тисяч. Ті, хто вважав, що одужав від інфекції ще навесні, зараз відчувають, що вірус повернувся.

Медики кажуть, що ускладнення вірусу наче роблять людину старшою на десять років. І розводять руками - такого ще не бачили. Хворі у розпачі і намагаються шукати підтримки одне в одного. В багатьох країнах виникають асоціації постковідних пацієнтів. У соцмережах - десятки груп людей, які потерпають від хронічних симптомів коронавірусу.

«Зі страшних наслідків, які з’являються в нашій групі, це системний васкуліт, тобто, враження кровоносних судин. І йде ураження всіх органів, в яких відбувається активне кровопостачання. Це нирки, серце і, звісно, головний мозок», - каже кандидат наук, викладач біології в інституті фітотерапевтів (Монпельє, Франція) Тетяна Балюк.

Тетяна - викладач фізіології та адміністратор однієї з таких груп у фейсбуці. Перехворіла на Covid-19 у березні й досі не може одужати. Каже, найбільше боїться, що може справдитись гіпотеза лікарів про те, що вірус залишається в організмі назавжди. Як ВІЛ/СНІД або збудник малярії.

Андрій Цаплієнко

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