Разумков наголосив, що важливим питанням є якість цієї вакцини.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сумнів щодо ефективності російської вакцини від коронавірусу "Супутник-5".

Про це він сказав в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

Разумков наголосив, що важливим питанням є якість цієї вакцини.

"Питання не в тому, що привезти, а питання в тому, чи вона дійсно буде діяти. Ви тільки що згадали Велику Британію: вони ж не "Супутником" вакцинувались - там інша вакцина. Вони виходять з того, що захищають інтереси і здоров'я своїх громадян. Я впевнений, що в цьому плані ми маємо йти шляхом розвинених держав", - зазначив Разумков.

Російська вакцина від коронавірусу "Супутник-5": що відомо

У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Водночас міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

З усім тим росіяни оцінили ефективність своєї спірної вакцини від коронавірусу в 92%.

На початку грудня Путін по відеозв'язку оголосив про плани вже почати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.

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Автор: Олег Давигора