Кількість пацієнтів у важкому стані в лікарнях зростає.

В Україні зменшується добова кількість реєстрованих випадків коронавірусу. Через це пацієнтів в "ковідних" лікарнях стає менше. Це підтвердили в столичній клінічній лікарні №4.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

У медзакладі пояснюють: загальна кількість хворих зменшилася, а пацієнтів у важкому стані стало більше.

"Дійсно хворих менше, але вони стали важчими. Ті, які до нас потрапляють, мають дихальну недостатність. Це 90% таких хворих - кисневі", - каже директор лікарні Тетяна Мостепан.

Тести на коронавірус в лабораторіях

У столичних лабораторіях пояснюють, що українці часто самі ставлять собі "діагноз", вважаючи за краще не робити тест і лікуватися вдома. До лікарів звертаються тоді, коли потрібно підтвердження або захворювання дає ускладнення.

"Люди не вважають за необхідне, маючи симптоми, здавати тести. Краще тихенько відлежатися вдома, перехворіти. Вони не потрапляють в загальну статистику, а за допомогою будуть звертатися, коли стане зовсім погано", - говорить комерційний директор лабораторії Микола Скавронський.

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За його словами, наприкінці осені щодня обробляли до чотирьох тисяч тестів. Проте вже в грудні цифра зменшилася майже вдвічі.

Ще одна причина, чому люди менше стали ходити в лабораторії, - бажання заощадити. Тому визначити точну кількість українців, які хворіли коронавірус, все складніше: статистика не враховує тих інфікованих, які не зверталися в лабораторії. Втім, там очікують збільшення кількості тестувань після свят.

Коронавірус в Україні: статистика

Станом на 29 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 6 тисяч 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізували 1 тис. 298 осіб, летальних випадків – 232, одужали – 16 тис. 106 осіб.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому в Україні стали робити менше ПЛР-тестів на коронавірус.

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Автор: Юрій Годован