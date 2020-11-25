Лабораторія Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького розпочала безкоштовне тестування на COVID-19 студентів львівських вишів.
Про це повідомляється на сторінці університету у Facebook.
«Відсьогодні лабораторія науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицького розпочала безплатне тестування на COVID-19 студентів львівських навчальних закладів вищої освіти», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що цей проект став можливим в результаті співпраці університету з обласним лабораторним центром МОЗ України та за підтримки департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
«При підозрі на коронавірус студент звертається до адміністрації свого навчального закладу, яка, своєю чергою, формує списки тих, у кого потрібно відібрати мазки для подальшого дослідження. Далі ці списки передають у заклад охорони здоров’я, який скеровує мобільну бригаду для відбору мазків у студентів. Після цього мазки доставляють у лабораторію НДІ епідеміології та гігієни, яка впродовж 24 годин видає результат дослідження, проведеного методом ПЛР», - пояснили в університеті.
На думку в.о. керівника обласного лабораторного центру МОЗ Наталі Іванченко-Тімко, цей проект дозволить оперативно виявляти випадки захворювання серед найактивнішої категорії населення – молоді та своєчасно переривати ланцюги його поширення.
Планується щоденна обробка до 100 проб біологічно активних матеріалів, що надходитимуть від вузів міста.
«Першими сьогодні надіслали мазки проб студентів з підозрою на коронавірус Львівської музичної академії», - сказано у повідомленні.
Лабораторія науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицького розпочала тестування на COVID-19 з перших тижнів пандемії – з квітня 2020 року, провівши за цей час понад 10 тис. досліджень методом ПЛР та більше 3 тис. ІФА
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