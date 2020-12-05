Міністр також анонсував безкоштовні тести на антиген.

Близько 80% тестів на коронавірус в Україні проводять безкоштовно в державних лабораторіях.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише "РБК-Україна".

Степанов уточнив, що тести роблять безкоштовно, коли людину в лікарню привозить швидка допомога.

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“Від загальної кількості тестів близько 80% ми робимо потужностями наших лабораторій. І це повністю безкоштовно. Це коли в лікарню людину привозять, це коли людина викликає мобільну бригаду", - сказав Степанов.

За його словами, також безкоштовно будуть робити швидкі тести на антиген.

"Вже приїхала перша партія. Ми хочемо робити не менше мільйона тестів по країні, в тому числі дати їх сімейним лікарям, в мобільні бригади це буде використовуватися при госпіталізації", - сказав глава МОЗ.

Коронавірус: важливо знати кожному

Тестування на коронавірус в Україні: що відомо

Раніше стало відомо, що Міністерство соціальної політики має намір зробити тестування на коронавірус в Україні.

12 листопада Максим Степанов заявив, що через три тижні українцям не доведеться стояти в чергах на здачу тесту на коронавірус, а потім довго чекати результат. Нещодавно він повідомив, що масового тестування українців на коронавірус не планується.

Секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи про можливості загального тестування населення на коронавірус, він зауважив, що"треба дивитися, що нам ця ситуація дасть".

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Автор: Юрій Годован