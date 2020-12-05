Близько 80% тестів на коронавірус в Україні проводять безкоштовно в державних лабораторіях.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише "РБК-Україна".
Степанов уточнив, що тести роблять безкоштовно, коли людину в лікарню привозить швидка допомога.
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“Від загальної кількості тестів близько 80% ми робимо потужностями наших лабораторій. І це повністю безкоштовно. Це коли в лікарню людину привозять, це коли людина викликає мобільну бригаду", - сказав Степанов.
За його словами, також безкоштовно будуть робити швидкі тести на антиген.
"Вже приїхала перша партія. Ми хочемо робити не менше мільйона тестів по країні, в тому числі дати їх сімейним лікарям, в мобільні бригади це буде використовуватися при госпіталізації", - сказав глава МОЗ.
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Тестування на коронавірус в Україні: що відомо
- Раніше стало відомо, що Міністерство соціальної політики має намір зробити тестування на коронавірус в Україні.
- 12 листопада Максим Степанов заявив, що через три тижні українцям не доведеться стояти в чергах на здачу тесту на коронавірус, а потім довго чекати результат. Нещодавно він повідомив, що масового тестування українців на коронавірус не планується.
- Секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи про можливості загального тестування населення на коронавірус, він зауважив, що"треба дивитися, що нам ця ситуація дасть".
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