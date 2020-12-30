У регіони уже доставлено більш як 260 тис. таких тестів.

У Міністерстві охорони здоров’я розраховують, що в Україні щомісяця робитимуть щонайменше по 1 млн «швидких» тестів на антиген до COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу.

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«Вчора я провів селекторну нараду з керівниками лабораторних центрів МОЗ та директорами департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій. Обговорювали, зокрема, ефективне впровадження тестування «швидкими» тестами на антиген – це тести, які були запроваджені в Україні», - сказав він.

За словами Степанова, у регіони уже доставлено більш як 260 тис. таких тестів.

У МОЗ також очікують отримати від держпідприємства "Медичні закупівлі" найближчим часом ще близько 1,5 млн тестів, і наступного року міністерство розподілить їх у регіони.

«Наша мета - щоб не менше 1 млн тестів на місяць ми проводили дослідження швидкими тестами на антиген», - наголосив міністр.

Коронавірус в Україні: що відомо

11 грудня Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі у частині підходів до тестування.

Зокрема, згідно з документом, передбачено перелік осіб, яким робитимуть попереднє скринінгове обстеження з використанням «швидких» тестів на визначення антигену SARS-CoV-2: з підозрою на COVID-19; ознаками ТГРС; ознаками інших ГРВІ; ознаками пневмонії; хто був у тісному контакті з особою з підтвердженим COVID-19; які повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19; які підлягають плановій госпіталізації.

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Автор: Костянтин Гончаров