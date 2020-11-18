Україна закупить 6 мільйонів експрес-тестів на COVID-19, і їх передусім отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабінету міністрів.
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За його словами, Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення 1 млрд грн на придбання тестів.
"Їх отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги. Так у нас з’явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування. Усього буде закуплено 6 млн таких тестів", - заявив Шмигаль і додав, що ще 900 млн грн піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах усіх областей.
"Додаткові кошти також будуть направлені в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів. Будемо сподіватися, що до їх використання не дійде, але мусимо бути готові та передбачити всі можливі варіанти", - сказав прем'єр-міністр.
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