Якщо порівняти кількість тестувань на початку грудня і на початку січня, то в 2021 році стали робити менше тестів. Їх кількість скоротилася на 36%. Однією з причин, на думку експертів, може бути те, що на період свят люди вирішили відкласти свої звернення до лікарів.

В Україні останні тижні почали робити менше тестів на коронавірус. Причиною може бути період свят, коли люди воліють відкласти своє звернення, а також те, що українці стали менше подорожувати.

Як пише РБК-Україна, рівень завантаженості лікарень відображає реальну картину епідемії, стверджує керівник центру респіраторної медицини клініки "Феофанія" Світлана Гук. За її словами, зараз в офіційній статистиці немає лікарень, заповнених на всі 100%.

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"Днями тільки в двох лікарнях Києва - №17 і №1 - було понад 70% завантаженості. Але в інших столичних лікарнях - в районі 50%. За таким непрямими ознаками мені здається, що захворюваність, дійсно, дещо знижується", - зазначила Гук.

Також на прикладі своїх родичів або знайомих багато побачили, що коронавірус може бути не таким страшним, як здавалося, і тому вважають, що можна спокійно пересидіти вдома.

Лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта наголосив, що якщо раніше мобільні бригади виїжджали для забору матеріалів на тест у людей з підозрою на COVID-19, то з 1 січня МОЗ скасував цей механізм і припинив їх фінансувати.

Тепер збір матеріалів роблять сімейні лікарі, застосовуючи експрес-тести на антиген, що частково впливає на зниження числа проведених тестів, зазначив Курпіта.

Ще одна технічна причина може бути пов'язана з наявністю реагентів і тест-систем, яких, як правило, під кінець року не вистачає, каже експерт. І через їх дефіцит державні лабораторії могли знизити масштаб тестування, уточнив він.

Також причиною може бути те, що на період свят люди вирішили відкласти свої звернення до лікарів. Також українці стали менше подорожувати або вибирають для поїздок ті країни, де ПЛР-тест не потрібно.

Українців тестують на COVID-19 менше

Журналісти підрахували, що в Україні з грудня, після чи не щоденних листопадових "антирекордів", почалося зниження офіційних хворих на COVID-19, так і проведених тестів. У порівнянні з серединою грудня щотижнева кількість проведених ПЛР-тестів скоротилося на 36%.

Так, на тижні з 14 по 20 грудня українські лабораторії провели 250,4 тисячі ПЛР-тестів. На тижні з 21 по 27 грудня - майже 204 тисячі. А тижнем пізніше - з 28 грудня по 3 січня - було зроблено 174,5 тисячі досліджень. З 4 по 10 січня провели 160,9 тисячі тестів.

Динаміка виявлення нових хворих приблизно так само скорочувалася. З 14 по 20 грудня підтвердили близько 70,3 тисячі нових хворих. Наступного тижня - майже 59,4 тисячі. З 28 грудня по 3 січня зафіксували 47,8 тисячі. І з 4 по 10 січня - приблизно 41,1 тисячі. У порівнянні з серединою грудня - мінус 41,5%.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН