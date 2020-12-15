При цьому в Міністерстві охорони здоров'я заперечують, що зниження динаміки по COVID-19 пов'язано з проведеними тестами.

В Україні за минулий тиждень, з 7 по 13 грудня, зробили 244 391 ПЛР-тестів на коронавірус. Це на 34,8 тисячі менше ніж тижнем раніше.

Як пише РБК-Україна, зниження тестувань спостерігалося ще з кінця листопада. Так з 23 листопада по 29 листопада провели 285 172 ПЛР-тести, тоді як з 30 листопада по 6 грудня - 279 189. На цей період припав спад захворюваності на 7,6 тисяч осіб.

Читайте такожФахівці відзначили недоліки в статистиці щодо коронавірусу в УкраїніЯкщо порівнювати загальне число всіх видів тестів - і ПЛР, і ІФА - то різниця буде ще більшою. Тільки за минулий тиждень провели на 50, 7 тисяч або на 12% менше всіх видів тестів, ніж тижнем раніше.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я заперечують, що зниження динаміки по COVID-19 пов'язано з проведеними тестами.

"Коли зменшується кількість звернень людей з ознаками коронавірусної хвороби, то зменшується і кількість тестувань", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 8 416 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали майже вдвічі більше пацієнтів - 16 150, що є новим рекордом.

Тест на коронавірус: що відомо

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Автор: УНІАН