На закупівлю цих тестів вже виділено близько мільярда гривень.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов припускає, що вже за кілька тижнів в Україні почнеться використання швидких тестів на антиген до коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу в парламенті.

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Говорячи про тестування на коронавірус, міністр, зокрема, зазначив: "Вже проголосована і прийнята постанова щодо закупівлі швидких тестів на антиген... Ця річ використовується в усьому світі. І, в тому числі, використовується для скринінгу. І найближчим часом, я думаю, за пару тижнів, ми вже почнемо саме використання цих швидких тестів. На сьогодні вже виділено порядку мільярда гривень на закупівлю цих тестів".

Степанов також зазначив, що ІФА тести на антиген "дуже чудово пройшли випробування в наших лабораторіях, ми починаємо цю роботу".

"Я думаю, що в такий спосіб ми точно доведемо до 100 тисяч тестувань на добу. Намагаємося це зробити протягом місяця, щоб ми вийшли на такі цифри", - сказав він.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні минулої доби на COVID-19 захворіли 8 тис. 899 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 411 тис. 093 особи, одужали – 168 тис. 868, летальних випадків – 7 тис. 532.

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Автор: Тетяна Поляковська