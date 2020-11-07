Чи стануть тести безкоштовними? / фото: ua.depositphotos.com
Міністерство соціальної політики має намір зробити тестування на коронавірус в Україні безкоштовним.
Про це повідомила міністр Марина Лазебна в ефірі каналу "112 Україна".
"Ми працюємо над тим, щоб було безкоштовне тестування. Коли людина хворіє, він хоче чітко знати, це ковід чи ні, щоб його вже локалізувати, то звичайно вона йде і платить власні кошти. Така ситуація є", - сказала міністр.
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Лазебна також назвала своїм завданням недопущення локдауну системи соцзахисту. Вона також запевнила, що держава надалі підтримуватиме людей субсидіями, матеріальною допомогою та іншими виплатами.
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