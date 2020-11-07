Лазебна стверджує, що "над цим працюють".

Міністерство соціальної політики має намір зробити тестування на коронавірус в Україні безкоштовним.

Про це повідомила міністр Марина Лазебна в ефірі каналу "112 Україна".

"Ми працюємо над тим, щоб було безкоштовне тестування. Коли людина хворіє, він хоче чітко знати, це ковід чи ні, щоб його вже локалізувати, то звичайно вона йде і платить власні кошти. Така ситуація є", - сказала міністр.

Коронавірус: важливо знати кожному

Лазебна також назвала своїм завданням недопущення локдауну системи соцзахисту. Вона також запевнила, що держава надалі підтримуватиме людей субсидіями, матеріальною допомогою та іншими виплатами.

Коронавірус в Україні: важливі новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН