Глава МОЗ розповів про стратегію тестування.

Через три тижні українцям не доведеться стояти в чергах на здачу тесту на коронавірус, а потім довго чекати на його результат.

Такий прогноз дав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

Степанов також анонсував нові тести, які скоро почнуть робити в Україні.

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"Наша стратегія тестування, крім ПЛР-тестування, це ще швидкі тести на антиген, які ми зараз закуповуємо, і буквально в найближчі тижні будемо масово вводити. У нас також є ІФА-тест на антиген, що істотно зменшить навантаження на лабораторії", - заявив міністр.

"Я думаю, що за три тижні ми вийдемо на відсутність черг", - додав він.

Тести на коронавірус в Україні: що відомо

Міністерство соціальної політики має намір зробити тестування на коронавірус в Україні.

ПЛР-тести на коронавірус іноді можуть давати помилковий результат. Через це пацієнтів можуть замість профільних лікарень направляти в звичайні, або ж зовсім відмовляти в госпіталізації.

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Автор: Юрій Годован