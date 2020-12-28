За минулий тиждень в Україні виявлено понад 59 тисяч випадків захворюваності на COVID-19.

За минулий тиждень в Україні було виявлено 59 тис. 381 випадок захворюваності на коронавірусну хворобу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"За минулий тиждень було виявлено 59 тис. 381 випадок захворюваності на коронавірусну хворобу. Позаминулого тижня ця кількість була 70 тис. 327. Методом ПЛР було зроблено 203 тис. 954 тестування. За позаминулий тиждень - 250 тис. 417", - сказав Степанов.

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За його словами, зменшення кількості тестувань методом ПЛР пов'язано з початком застосування експрес-тестів на антиген.

"За минулий тиждень кількість зроблених тестувань на виявлення антигену експрес-тестами була 58 тис. 63. Позаминулого тижня ця кількість становила 34 тис. 58. Вся кількість хворих, яка була виявлена під час тестування експрес-тестами, - більше 14 тис. осіб, вона вся потрапила в нашу статистику захворюваності", - розповів очільник МОЗ.

Крім того, Степанов повідомив, що минулого тижня було госпіталізовано 15 тис. 907 осіб. Загальна кількість людей, які на сьогодні перебувають в лікарнях, - понад 25 тис. Він уточнив, що це особи або з підтвердженим коронавірусом, або з підозрою на нього та які потребують лікування в лікарнях.

Коронавірус в Україні: статистика та важливі новини

В Україні за добу 27 грудня підтвердили 4385 випадків коронавірусної хвороби. Кількість тестувань на коронавірус в неділю також знизилася у порівнянні з останніми тижнями: здійснено 12225 ПЛР-тестів та 3107 - ІФА.

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Автор: Леся Лещенко