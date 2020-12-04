Степанов розповів про стратегію МОЗ щодо тестування.

В Україні не планують проводити масове тестування громадян на коронавірус.

Як повідомляє "Сьогодні", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

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Стратегія України, за його словами - це збільшення кількості експрес-тестів.

"Ніхто в Україні не готується вводити масове тестування, тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається – збільшення кількості тестувань за рахунок експрес-тестів", – сказав Степанов, додаючи, що від цієї стратегії відходити не будуть.

Коронавірус: важливо знати кожному

Тестування на коронавірус в Україні: що відомо

Раніше стало відомо, що Міністерство соціальної політики має намір зробити тестування на коронавірус в Україні безкоштовним.

12 листопада Максим Степанов заявив, що через три тижні українцям не доведеться стояти в чергах на здачу тесту на коронавірус, а потім довго чекати на його результат.

Секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи про можливість загального тестування населення на коронавірус, він зауважив, що "треба дивитися, що нам ця ситуація дасть".

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Автор: Юрій Годован