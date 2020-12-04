Масового тестування в Україні не буде / фото: ua.depositphotos.com

В Україні не планують проводити масове тестування громадян на коронавірус.

Як повідомляє "Сьогодні", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

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Стратегія України, за його словами - це збільшення кількості експрес-тестів.

"Ніхто в Україні не готується вводити масове тестування, тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається – збільшення кількості тестувань за рахунок експрес-тестів", – сказав Степанов, додаючи, що від цієї стратегії відходити не будуть.

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Автор: Юрій Годован