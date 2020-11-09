Якщо до державної лабораторії приходить завелика для неї кількість зразків, то вона може звернутися за допомогою до приватної.

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив систему співпраці державних та приватних лабораторій в проведенні тестувань на коронавірус.

Як передає кореспондент УНІАН, на онлайн-брифінгу Ляшко зауважив, що нині приватні лабораторії надають допомогу державним у проведенні тестувань.

«Кожна державна лабораторія має свою потужність. У разі, якщо в тому чи в іншому регіоні кількість зразків, які приходять на дослідження в лабораторію, перевищують її потужність, проектну, лабораторія укладає договори з приватними лабораторіями і передає їм на дослідження ці зразки», - пояснив він.

Ляшко наголосив, що у разі, якщо хворим затримують видачу результатів тестів, або відмовляють у заборі зразків, то необхідно телефонувати до Всеукраїнського контакт-центру протидії коронавірусу за номером: 0800602019.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в Україні зафіксовано 8 тис. 687 нових випадків COVID-19.

За його словами, за останню добу госпіталізовано 1 тис. 100 осіб, летальних випадків – 115, одужали 2 тис. 277 осіб. Також здійснено тестувань за добу –41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

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Автор: Тетяна Поляковська