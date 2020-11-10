Ймовірність введення локдауну медик оцінює як цілком реальну

Попри наміри запровадити в Україні карантин вихідного дня, ймовірність локдауну в майбутньому залишається високою.

Таку думку в ефірі Апостроф Live висловив лікар-інфекціоніст Вадим Арістов.

Читайте такожВ 10 областях України заповненість лікарень пацієнтами з коронавірусом складає понад 70%Він вважає, що політична опозиція вже загнала владу в таку ситуацію, коли вона не може ввести тотальний карантин, як це робиться в Європі, і не може говорити, що проблема відсутня. Саме виходячи з цього виникла ідея карантину вихідного дня. Однак ймовірність введення локдауну медик оцінює як цілком реальну.

"Я думаю, що це рішення ухвалить безпосередньо президент Зеленський і це буде дуже несподівано. Поки є вказівка всім сказати, що його немає, щоб ніхто не міг підготуватися", - відповів він на питання про можливість введення жорсткого карантину.

Арістов описав плачевну ситуацію в українських лікарнях.

"Зараз медиків, що працюють, стає все менше. Хтось хворіє і помирає, хтось не витримує цього тиску і йде з цієї роботи. До того ж сусідні країни починають полегшувати в'їзд і легалізацію українських медиків. Польща розглядає такий закон. Якщо ми не подбаємо, щоб в лікарнях було досить надходжень, то там просто все зникне", - сказав він.

За словами інфекціоніста, на початку пандемії, навесні, в Україні було підготовлено для хворих COVID-19 13 тисяч ліжок, а зараз вже 28 тисяч заповнені.

"Ці додаткові ліжка - це місця, де людина може почекати, поки інший або вилікується якимось дивом, або ... Це ліжко без кисню, без кваліфікованих традицій лікування інфекційних хвороб. Це лікарі, які роблять все можливе, навчаючись на ходу", - додав він.

Арістов наголосив, що медики все більше виснажені. До цього призводить і робота в екстремальному режимі в захисному обладнанні і те, що лікарі нерідко "вибувають з ладу", отримавши інвалідність або суттєві проблеми зі здоров'ям.

"Якщо ми будемо годувати рестораторів або власників спортзалів, знищуючи як клас медичних працівників, то така нація не зможе довго існувати", - заявив медик.

Карантин вихідного дня в Україні

9 листопада заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про застосування жорсткіших карантинних заходів у вихідні дні. Зокрема, МОЗ пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

У МОЗ пропонують рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в «червоних зонах» епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 7:00 до 20:00, при цьому щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути запроваджено з 14 листопада.

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Автор: Андрій Василюк