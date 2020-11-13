В уряді очікують зниження захворюваності на COVID-19 від запровадження карантину вихідного дня впродовж трьох тижнів.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що в Україні буде запроваджений повний локдаун у разі, якщо лікарі перейдуть до медичного сортування хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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«Якщо карантин вихідного дня не призведе до падіння захворюваності й ми перейдемо до «локдауну» медичної системи, а не тільки «локдауну» сфери послуг, звичайно, що якщо в такому випадку, коли лікарі за протоколом сортування хворих будуть вибирати кому надавати медичні послуги, а кому - ні, ми точно перейдемо точно до повного локдауну. Я пропоную всім бути відповідальними та не доводити систему медичного забезпечення до такого стану», - заявив Немчінов.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я на засіданні уряду повідомило, що «вони очікують результатів за підсумками трьох тижнів, адже цей карантин вихідного дня запроваджений до 30 листопада».

Карантин вихідного дня: що відомо

12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову №1100 від 11 листопада, якою скасовується адаптивний карантин з поділом на зони і вводиться загальнонаціональний карантин вихідного дня.

«У період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада 2020 року забороняється: робота закладів громадського харчування (крім послуги на виніс); робота торговельно-розважальних центрів; розважальних закладів; діяльність суб’єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами», - йдеться в постанові.

Також забороняється: проведення всіх масових культурних, концертних, соціальних, релігійних, рекламних заходів за участю більш як 20 осіб; діяльність театрів та кінотеатрів, заповненістю кінозалів або залів понад 50% місць; діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв. м.

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Автор: Костянтин Гончаров