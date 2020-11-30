За словами міністра охорони здоров'я, це необхідно, щоб розуміти реальний стан справ у медзакладах.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував перевірки без попередження, які регулярно проводитимуть у регіонах для розуміння реального стану справ на місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щоденному брифінгу.

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"Для того, щоб більше усвідомлювати і розуміти, в тому числі, більш досконало реальний стан, що у нас відбувається у лікарнях, вчора я разом зі своїми заступниками, з Віктором Ляшком, з Іриною Микичак зробили перевірки відвідування лікарень без попередження, щоб поспілкуватися і на власні очі побачити", - сказав Степанов.

Віну додав, що це були лікарні Житомирської, Черкаської та Київської області.

"Сьогодні ми зведемо в єдину довідку, обов'язково повідомимо. Можу сказати лише попередньо, що ситуація відрізняється залежно від власника лікарень, від керівника. Десь - достатньо хороші умови, десь немає проблем ні в пацієнтів... Не виключаю, що будемо, своєю чергою, звертатися по деяких керівниках закладів до власників щодо звільнення. Я, зі свого боку, попередньо можу сказати, що якби всі лікарні підпорядковувалися МОЗ і у нас було б повноваження звільнити, то деяких керівників я б, мабуть, звільнив би вже сьогодні зранку", - заявив міністр.

"Такі не заплановані візити без попередження ми будемо робити на постійній основі", - наголосив Степанов.

НС у Жовківській ЦРЛ на Львівщині

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Жовківській ЦРЛ на Львівщині було відсутнє електропостачання з 17:50 до 19:10. У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 і 66 років, підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України.

29 листопада Степанов заявив, що через смерть пацієнтів у Жовківській ЦРЛ в усіх лікарнях України перевірять обладнання.

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Автор: Леся Лещенко