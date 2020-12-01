Ніхто не застрахований. Чому в Україні можна померти в лікарні через відключення світла

Відразу двоє пацієнтів, хворих на COVID-19, померли наприкінці минулого тижня на Львівщині. Але померли не від хвороби чи ускладнень, до яких вона може призводити. У Жовківській центральній лікарні раптово зникло світло і люди, підключені до апаратів ШВЛ, просто задихнулися.

Жовква – райцентр, який знаходиться за 25 кілометрів на північ від Львова, за кілька десятків кілометрів від польського кордону. Минулої п’ятниці між 17:00 та 19:00 у Жовківській центральній районній лікарні зникло електропостачання. У цей час в реанімації двоє пацієнтів, хворих на COVID-19, перебували на апаратах штучної вентиляції легень. Зараз важко сказати, чим керувалися медики, проте в критичний момент у лікарні чомусь не увімкнули генератори, а намагалися робили вентиляцію легень хворим вручну, за допомогою дихальних мішків.

Читайте такожСмерті у львівській "коронавірусній" лікарні: родичі померлих заявляють про лікарську помилку (відео)

На жаль, врятувати пацієнтів не вдалося – 61-річна жінка, мешканка Жовкви, та 66-річний чоловік із Бродівського району, померли.

Син померлої Дарії Саджениці Василь не може оговтатися від шоку. Каже, вона перебувала у лікарні три тижні та мала хронічний бронхіт. За словами чоловіка, його мати занедужала на початку місяця. Підвищилася температура, з’явилися слабкість і задуха. Коли втратила відчуття запахів та смаків, симптоми стали очевидні і жінку госпіталізували. Кілька днів провела під апаратом ШВЛ. Але 27 листопада сталося непоправне...

Пізніше стало відомо, що проблему можна було вирішити за кілька хвилин. Було б бажання.

У лікарні було два генератори, однак персонал чомусь вирішив їх не підключати. Мало того, один із них чомусь знаходився у… гаражі. Про це повідомив голова Жовківської райадміністрації Роман Черніховський. Хоча у соцмережах деякі місцеві мешканці пишуть, що він взагалі нібито «був на дачі у головного лікаря». Де був другий генератор – наразі невідомо (подейкують, що нібито він був підключений у пологовому відділенні).

«Ні персонал лікарні, ні обленерго, ніхто не вважав за потрібне повідомити про інцидент ні мене як голову райадміністрації, ні моїх заступників, ні ДСНС, - говорить у коментарі УНІАН голова Жовківської райадміністрації Роман Черніховський. – У березні, коли починалася пандемія, за моїм дорученням була проведена перевірка усіх відділень медзакладу на предмет наявності там засобів альтернативної подачі електроенергії, генераторів, справність щитків електроживлення тощо. Усе було в порядку. Що стало причиною цієї трагедії, наразі сказати важко, але, однозначно, її можна було уникнути. Апарати ШВЛ деякий час працювали на батарейках, але коли ті почали «сідати», персонал чомусь вирішив не підключати генератори, очевидно, думали, що «дотягнуть». Навіть не вважали за потрібне повідомити про трагедію, я про це дізнався із соцмереж та ЗМІ».

Світло у лікарні того дня вимикали двічі, оскільки потрібно було замінити запобіжник. А керівництво медзакладу було наперед повідомлене про обидва випадки. Принаймні так запевняють в компанії «Львівобленерго». Хоча, своєю чергою, Черніховський каже, що про другий випадок вимкнення ніхто заздалегідь не знав.

Читайте такожСмерті у львівській "коронавірусній" лікарні: родичі померлих заявляють про лікарську помилку (відео)

Отримати офіційний коментар у лікарні виявилося не просто – головний лікар медзакладу Ігор Шевців, як і голова районної ради, якій лікарня підпорядковується, перебувають на лікарняному. Але працівники запевняють, що пацієнти померли вже після відновлення подачі електроенергії, бо «їхній стан був важкий».

Вся ця ситуація і коментарі про неї не дивують мешканців Жовкви. Мовляв, за цим медзакладом вже давно закріпилася недобра репутація і він буквально загруз у скандалах.

Наприклад, у липні цього року там від коронавірусу померла 28-річна породілля. Жінка перебувала у важкому стані, задихалася. Коли лікарі кинулися до начмеда Віктора Чикалюка, що, мовляв, терміново, потрібен апарат ШВЛ, той заявив: «Нехай вийде на вулицю і подихає свіжим повітрям». На щастя, малюка тоді врятували.

Та не минуло і двох місяців, як COVID-19 підхопив сам Віктор Чикалюк. Тоді апарат ШВЛ для нього знайшли оперативно. Але 64-річному лікарю це вже не допомогло – 4 вересня він помер.

«Не перший рік лікарі в операційній нашої лікарні не мають світла та працюють під ліхтариками в моменти перебоїв з електроенергією. І всім байдуже! Але це – людські життя! Невже недостатню ціну заплатили?», - каже у коментарі УНІАН працівниця медзакладу, яка побажала не називати себе.

Наразі за фактом смерті пацієнтів слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч. 2 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. До слова, про подію вони теж дізналися із соцмереж. Якщо винних вдасться знайти, їм «світить» позбавлення волі на строк до восьми років.

Чи звільнять з посади головного лікаря Ігоря Шевціва, говорити важко. Це мають вирішувати депутати районної ради, адже саме Жовківська райрада є власником закладу.

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький доручив створити на обласному рівні комісію, що з’ясує усі обставини ситуації у Жовківській центральній районній лікарні. Зараз комісія у складі керівника анестезіологічного відділення Центру легеневого здоров’я, завідувача реанімаційного відділення 8-ої лікарні, керівника відділу технічного нагляду департаменту під головуванням заступника директора департаменту охорони здоров’я працює на місці та збирає пояснення персоналу, який у день події працював у лікарні.

«Чи померли пацієнти через знеструмлення, з’ясує комісія. За результатами роботи комісії ми будемо ухвалювати управлінські рішення. За надання медичної допомоги та за безпеку пацієнта повністю несе відповідальність адміністрація закладу. Згідно зі статутом, головний лікар призначається сесією районної ради», - сказав заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

За його словами, при виникненні неконтрольованої ситуації, керівництво лікарні мало повідомити про це відповідні служби, адже випадок справді безпрецедентний.

Окрім того, в області перевірять усі лікарні щодо стану кисневого забезпечення та енергоживлення.

Після цього трагічного випадку на Львівщині системна перевірка за наказом міністра охорони здоров'я Максима Степанова чекає й інші лікарні країни. Принаймні, він анонсував такі перевірки для розуміння реального стану справ на місцях «без попередження».

«Для того, щоб більше усвідомлювати і розуміти, в тому числі більш досконало реальний стан, що у нас відбувається у лікарнях, вчора я разом зі своїми заступниками - Віктором Ляшком та Іриною Микичак - зробили перевірки відвідування лікарень без попередження, щоб поспілкуватися і на власні очі побачити», - сказав Степанов.

Але чи це достатня реакція на виклики? Чи стане це запобіжником для виникнення подібних ситуацій на місцях, де у кожному регіоні – своя специфіка і часу на реагування зазвичай потрібно більше? І чому завжди виходить, що лише несподівана трагедія, якої можна було уникнути, спонукає чиновників згуртуватися та робити реальні кроки, «щоб поспілкуватися і на власні очі побачити»? Питання, як кажуть, риторичні.

Мирослава Бзікадзе

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter