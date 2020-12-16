Сьогодні мера Одеси Геннадія Труханова виписали з лікарні, куди він був госпіталізований з COVID-19.
Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, Труханова виписали з міської інфекційної лікарні для подальшого амбулаторного лікування.
«За інформацією лікарів, у пацієнта були показання до госпіталізації, діагностовано пневмонію, його сильно лихоманило, була тенденція до зниження сатурації...», - повідомили в прес-службі.
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Після проведеної терапії стан мера стабілізувався, він спрямований на подальше амбулаторне лікування під спостереження сімейного лікаря.
Сам Труханов прокоментував свою виписку в соціальних мережах.
«Отже, переходжу на амбулаторне лікування, буду під наглядом сімейного лікаря. Зараз стан у цілому задовільний, кисень не потрібен. Тому не буду займати місце в палаті, адже, враховуючи щоденне збільшення кількості хворих, зараз на рахунку кожне койко-місце», - написав він.
Коронавірус у Труханова: що відомо
11 грудня мер Одеси Геннадій Труханов був госпіталізований через інфікування COVID-19. В Одеській міській інфекційній клінічній лікарні він був поміщений в боксовану палату з двома іншими пацієнтами. Медики оцінювали його стан як середньої тяжкості.
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