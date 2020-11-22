В уряді зазначили, що місцеві органи влади наразі можуть впроваджувати заходи, характерні для червоної зони.

Поки немає чіткого сценарію щодо подальших карантинних обмежень через COVID-19, однак наразі з експертним середовищем обговорюються різні варіанти щодо "плану Б" - на випадок, якщо карантин вихідного дня не спрацює.

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Про це сказав міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що зараз діють обмеження, властиві помаранчевій зоні. Але місцеві органи влади можуть впроваджувати заходи, характерні для червоної зони.

"Прем'єр-міністр написав максимум з того, що зміг зробити, тобто з експертним середовищем обговорюються різні варіанти. Поки немає чіткого сценарію, я думаю, що не варто коментувати. Ми фактично 10 днів тому відійшли від карантину регіонального, або принципу світлофора, як це у нас називалося, коли існували червона, помаранчева й зелена зони. Зараз діють обмеження карантинного для, властивого помаранчевій зоні. Плюс ми дали можливість місцевим ТЕБ та НС впроваджувати заходи, характерні для червоної зони", — сказав він.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк