Чоловік не мав значих проблем зі здоров'ям, йому було 56 років.

Завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк пішов з життя через ускладнення коронавірусної хвороби.

Про це у соцмережах повідомляють колеги лікаря.

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"Коронавірус забрав життя ще однієї Людини. Це лікар, завідувач гепатитним відділенням Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Мартинюк Ігор Іванович. Друг, колега... був. Плакати не хочеться. Хочеться кричати, коли вірус забирає життя фізично здорової і ще молодої людини", – написала у Facebook очільниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко-Тімко.

Про загибель колеги розповів у Facebook і заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник.

«...на превеликий жаль, сьогодні ми маємо втрату... непоправну і незаміниму втрату, втрату для друзів, знайомих, колективу, особливо - для рідних! Ця страшна звістка просто приголомшила сьогодні зранку! Сумно, тяжко на душі, просто немає слів, почуттів, відчуттів, емоцій, біль, розпач, відчуття повної безпорадності....та просто не віриться!», - написав він.

Смерть лікаря прокоментувала відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

«Це якийсь безпробудний і безпросвітний жах. Ігор Іванович, беззмінний завідувач відділеннями гепатитів у Львівській обласній інфекційній лікарні. Прекрасний лікар і людина. Ще влітку щось там розповідав міністру під час нашого візиту. Веселий, смішний, з приголомшливим почуттям гумору і, як всі доктора, не сильно звертає увагу на своє здоров'я. Добрий. Люблячий свою сім'ю, свою роботу, людей, колег, хворих і взагалі життя. 56 років ...», - зазначила вона.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький також висловив співчуття рідним покійного лікаря:

«Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким, колегам по роботі Ігоря Мартинюка, завідувача гепатитним відділенням Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Ігоря Івановича не стало сьогодні, його організм не справився з ускладненнями коронавірусу. Це невимовний біль. Вічна пам’ять лікарю».

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Автор: Дмитро Захаров