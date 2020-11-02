Уряд буде робити все можливе, щоб алгоритми санітарного сортування не потрібно було затверджувати і публікувати.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ розглядають сценарій, за яким в Україні може бути по 20 тисяч хворих на добу.

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«Наше завдання – готуватися до найпесимістичніших сценаріїв. Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 6-7 тисяч на добу, то тут питання вже перепрофілювання системи охорони здоров’я від запобігання до зменшення смертності. Що більше буде хворих, то більше система охорони здоров’я буде зациклена на санітарному сортуванні й на порятунку життів», - наголосив він.

За його словами, у МОЗ будуть робити все можливе, щоб алгоритми санітарного сортування не потрібно було затверджувати і публікувати.

«Нині система охорони здоров’я надає медичну допомогу всім, хто її потребує: COVID, інфаркт, інсульт та ін. Так, є певні складнощі, і вони будуть, бо ми працюємо під час непрогнозованої епідемії. Вимагати від системи, якої не було до епідемії, роботи на рівні США чи Франції, буде зухвальством. Це стосується тих заяв, які лунають від експертів та політиків. Тільки дотримання протиепідемічних норм може стримати подальше поширення епідемії», - резюмував він.

Коронавірус в Україні - статистика

Минулої доби в Україні зафіксовано 6 тис. 754 нових випадків коронавірусної хвороби.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 402 тис. 194 особи; померли 7 тис. 375; одужали – 163 тис. 768 осіб.

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Автори: Дмитро Захаров, Костянтин Гончаров