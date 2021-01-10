У МОЗ закликали дотримуватися умов карантину.

Новий штам коронавірусу COVID-19, який був вперше зафіксований у Великій Британії, може набути поширення в Україні, якщо люди не дотримуватимуться правил безпеки. Головне завдання зараз - суворо дотримуватись вимог локдауну до появи вакцини в країні.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла експертка групи експертів Міністерства охорони здоров'я Ірина Колеснікова.

"Яким чином британський штам може потрапити до України, якщо ми будемо дотримуватись суворих вимог локдауну? Тут же сенс в тому, щоби взагалі не виходити з дому. За дотримання всіх вимог зважати на те, що завезуть британський штам і він буде розповсюджуватися – звичайно, якщо буде багато порушень, то це буде мати місце", - сказала Колеснікова.

За її словами, якщо українці будуть суворо дотримуватись вимог локдауну, "то, звичайно, ми зможемо дочекатися, коли отримаємо вакцину".

"На тепер уже є дослідження в лабораторних умовах – антитіла людей, яких було щеплено вакциною виробника Pfizer, нейтралізували нові штами, які вже з’явилися, які, ми знаємо, швидше розповсюджуються", - зазначила експертка.

Новий штам коронавірусу COVID-19

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що в Україні вже є випадок інфікування новим штамом мутованого коронавірусу. За його словами, Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І завдяки тому, що у його пацієнта чеські медики виявили новий штам, йому вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим варіантом вірусу.

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Автор: Андрій Василюк