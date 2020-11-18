За його словами Радуцького, у ВООЗ вважають, що влада має дозволяти традиційне навчання в школах та садочках і закривати їх тільки за найкритичніших ситуацій.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що в Україні у школах хворіють на COVID-19 менш як 1% учнів, персоналу та вчителів.

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Про це повідомляє прес-служба політичної партії «Слуга народу».

«На думку ВООЗ, влада має дозволяти традиційне навчання в школах та садочках і закривати їх тільки за найкритичніших ситуацій. За даними МОЗ, у школах хворіють менш як 1% учнів, персоналу та вчителів. Тож наразі діти навчаються, і змін не планується», - заявив Радуцький.

Водночас він відзначив, що COVID-19 відрізняється від інших вірусних хвороб тривалим інкубаційним періодом. «Найнебезпечнішою для оточення хвороба є за два дні до того, як з’являються перші симптоми. Тому існує велика ймовірність, що в сім’ї всі перехворіють на коронавірус», - додав він.

Ситуація з коронавірусом в Україні станом на 18 листопада 2020

В Україні за весь час пандемії зареєстровано 570 тис. 153 випадки COVID-19, одужали 259 тис. 79 осіб, померли 10 тис. 112.

За минулу добу зафіксовано 12 тис. 496 нових випадків COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров