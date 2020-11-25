Нардеп прокоментував ідею.

В Україні немає механізму для відстежування хворих на коронавірус та контактних осіб.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив народний депутат України від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко. Він вважає, що це стало б тотальним контролем над суспільством.

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За його словами, ніхто не має права примусити громадянина встановлювати додатки, що відслідковуватимуть його переміщення, це має бути виключно добровільний крок. А отже, не можна розраховувати на те, що українці будуть користуватися додатком масово.

"Скоріш за все, в нашій країні такі механізми запровадити неможливо. Фактично це тотальний контроль над суспільством. Людина повинна добровільно зареєструватися в додатку і внести туди свої метадані. Далі людина повинна добровільно встановити якусь галочку, щоб її гаджет відслідковувався якимось програмним забезпеченням", – сказав Федієнко.

Разом з тим нардеп наголосив на тому, що "проблема не в додатках, а в культурі суспільства". На його думку, потреба у запроваджуванні контролю за хворими не була б на порядку денному, якби громадяни України відповідально ставилися до санітарних рекомендацій на час пандемії коронавірусу.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над створенням механізму, що дозволить відстежувати хворих на коронавірус та контактних осіб. При цьому він зазначив, що це потребуватиме змін до законодавства.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк