В Україні тривають розмови про доцільність запровадження жорсткого карантину.

Жорсткий карантин в Україні потрібно запроваджувати вже в найближчі тижні, щоб до новорічних свят послабити карантин.

Таку думку висловила в ефірі телеканалу "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Мошенець, коментуючи карантин вихідного дня.

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На запитання, чи варто запроваджувати повний локдаун, якщо хворих стане більше, Мошенець відповіла: "Так, потрібно буде запроваджувати, оскільки, по-перше, не буде лікарів, які будуть спроможні таку кількість хворих лікувати. По-друге, не буде кому працювати, тому що хворіють ті люди, які працюють. Тому потрібно вводити. Думаю, чим скоріше б це сталося, тим краще, щоб у новорічні свята забезпечити для людей, для сфери обслуговування хоча б якісь умови для того, щоб вони могли попрацювати. Тобто найкраще, щоб це сталося в найближчі тижні, щоб до Нового року можна було більш менш зробити пом’якшення".

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк