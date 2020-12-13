При цьому, за словами медика, можливості медичної системи України щодо зберігання вакцини обмежені.

В Україні є обладнання для зберігання вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech за температури -70 градусів, але його обсяг обмежений 100 тисячами доз. Сама вакцина від COVID-19 з'явиться в Україні не раніше, ніж у квітні 2021 року.

Про це в ефірі "Обозрєватєлю" розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "На національному рівні таке обладнання існує, воно може зберігати до 100 тисяч доз", – повідомив він.

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Медик додав, що температура -70 градусів передбачена для зберігання вакцин, але транспортувати до місця проведення вакцинації їх можна у звичайному холодильнику.

"Коли вакцина доставляється в регіони, її можна зберігати в звичайному холодильнику. Найголовніше, щоб це тривало не більше ніж 5 днів", – наголосив медик.

Водночас Курпіта попередив, що через обмежені спроможності обладнання для зберігання вакцин Україна не зможе відразу закупити всю партію.

"За правильної організації логістики Україна може забезпечити надійне зберігання і доставку вакцин. Але це точно не буде одразу ті 8 мільйонів, про які заявляв МОЗ", – сказав він.

"Я думаю, що вакцина не надійде до України раніше, ніж у квітні наступного року", – спрогнозував лікар.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк