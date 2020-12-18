Дипломат закликає Україну продовжувати реформу системи громадського здоров'я.

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен висловлює думку, що Україна має шанс стати країною-виробником лікарських засобів у період пандемії коронавірусної хвороби.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Фельдгузен сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, організованого фондом "Відкрий Україну".

Посол заохочує Україну продовжувати реформу системи громадського здоров'я. "Для того, щоб ви могли реагувати на пандемії, які, напевно, з'являтимуться. Реагувати краще або принаймні так, як Україна справляється наразі", - сказала Фельдгузен.

При цьому, на її переконання, запровадження Україною і Німеччиною з самого початку жорстких заходів для протидії поширенню коронавірусу сприяло тому, що обидві країни виграли час, щоб адаптуватися до пандемії. "В результаті наші системи охорони здоров'я не були перевантажені внаслідок пандемії, і пацієнти могли отримувати доступ до лікування", - сказала вона.

Водночас посол підкреслила, що існують певні аспекти, які "треба переносити на рідний ґрунт". Зокрема, йдеться про ініціативу німецької економіки, яка передбачає, що "життєво необхідні товари, які нам потрібні, в тому числі для боротьби з пандемією, - наприклад, основні інгредієнти медичних препаратів, - необхідно виробляти ближче до дому".

"І це також шанс для України, тому що Україна географічно близька до Європейського Союзу і Німеччини, та має великий обсяг кваліфікованих трудових ресурсів. Вона може стати тією країною, де ці продукти, - я, в основному, кажу про лікарські препарати, але це і також інші категорії продуктів - можуть вироблятися", - наголосила Фельдгузен.

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Автор: Віталій Саєнко