За словами президента, Києву доведеться проявити гнучкість, аби виправити ситуацію.

Україна втратила міжнародні позиції і наразі не входить до переліку країн, що отримають вакцину від COVID-19 першими.

Читайте такожЗеленський не вважає, що заради миру з Росією Україні доведеться відмовитися від НАТО

Про це в інтерв’ю The New York Times розповів президент України Володимир Зеленський. Переклад інтерв'ю з'явився на сайті ОП.

«Я зіткнувся з тим, що втрачені позиції України у світі та Європі з точки зору пріоритетності країн. Ми не входимо до списку країн, які першими отримують вакцину. Я не знаю, скільки десятиліть втрачено за час незалежності, але це є, і я визнаю цей факт. Я з цим борюся», - зазначив він.

За словами Зеленського, Києву доведеться проявити гнучкість, аби виправити ситуацію.

«Тут ми повинні бути, скажімо так, акробатами в політиці, щоб примудритися якимось чином потрапити в пріоритет країн, повинні бути дуже гнучкими, дипломатичними», - пояснив він.

При цьому Зеленський вважає, що США та Велика Британія сьогодні могли б «дуже сильно вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими».

Зеленський також заявив, що Україна не має наміру закуповувати російську вакцину від коронавірусу Sputnik V.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

15 грудня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, тому що одній людині треба вводити дві дози. Спочатку будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

За словами прем'єра Шмигаля Україна повинна отримати першу партію вакцин від коронавірусу в березні наступного року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров