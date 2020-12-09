Перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року.

У Міністерстві охорони здоров'я мають намір подати другу частину заявки на отримання вакцини від коронавірусу в рамках світової ініціативи COVAX 14 грудня.

Читайте такожКовідна нерівність: багаті країни покрили свої потреби у вакцині на 300%, а бідні - лише на 10%

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«МОЗ з активним залученням Центру громадського здоров'я та експертів на минулому тижні вже спрямувало першу частину заявки для отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX. Після опрацювання ряду вимог було сформовано передумови отримання 8 мільйонів доз вакцини для 4 млн громадян», - нагадав він. «Другу частину заявки до COVAX буде подано 14 грудня», - додав Шмигаль.

Вакцина від коронавірусу для України

8 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX. Як повідомив глава МОЗ Максим Степанов, перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

COVAX - це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин від COVID-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко