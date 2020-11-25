За словами заступника міністра охорони здоров'я, Сумська область демонструє найгірший результат обробки звернень громадян.

Громадяни найбільше скаржаться до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я із протидії COVID-19 на роботу сімейних лікарів та медичні послуги в лікарнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

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«Приблизно 36% - скарги на роботу сімейних лікарів, 26% - скарги на послуги в лікарнях, 10% - скарги на роботу лабораторій, 8% - скарги на роботу поліклінік та амбулаторій. А скарги на неможливість здати ПЛР-тест становлять лише 1,59%», - заявив Кучер.

Він нагадав, що контакт-центр МОЗ працює близько 4 тижнів.

«На сьогодні до нього надійшло понад 49 тис. звернень від наших громадян. Усі вони додзвонилися, а там, де був перерваний дзвінок, ми передзвонили і з’ясували, у чому проблема», - зауважив заступник міністра.

Кучер нагадав, що контакт центр працює цілодобово за телефонним номером: 0800602019. Його роботу забезпечують близько 150 операторів.

«В разі потреби деякого часу на вивчення проблеми, коли операторам потрібно дізнатися певну інформацію в регіонах, то в кожному регіоні призначені відповідальні особи, в яких є чіткий алгоритм і таймінг, за яким вони мають відповісти. Вони надають інформацію у контакт-центр, і далі оператор зв’язується і повідомляє цю відповідь громадянину», - сказав Кучер.

За його словами, якщо питання більш-менш стандартне, його одразу додають до «бази знань» центру, щоб зменшити навантаження на регіони.

Лідерами серед регіонів, де є мінімальною затримка відповіді, яку надає контакт-центр, є Волинська, Вінницька, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Миколаївська, Львівська, Житомирська і Херсонська області.

«На жаль, залишається одна з областей з досить низьким рівнем обробки запитів – це Сумська область. І я сподіваюся, що там зараз відбуваються певні кадрові зміни і ці питання будуть вирішені і область почне оперативно обробляти звернення», - заявив Кучер.

Він також поінформував, що 52% дзвінків стосуються діагностики, близько 10% - амбулаторного лікування, безкоштовних і платних тестувань – 7%, близько стільки ж - питання підписання декларацій, порядок проходження самоізоляції – 5% звернень.

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Автор: Інна Андаліцька