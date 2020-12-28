У МОЗі повідомили, що питанням української вакцини займається приватна організація.

В Україні триває робота щодо вакцини від COVID-19, проте навряд чи з її допомогою країна боротиметься з поточною епідемією коронавірусу.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24". Він повідомив, що питанням української вакцини займається приватна організація.

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"Тривають роботи (щодо створення вітчизняної вакцини – ред.), наразі ведуться роботи, ми координуємо певний процес, щоб випустити… я б не сказав, що ми уже ведемо розробку вакцини – ведеться робота з розробки вакционкандидата. В лабораторних модельних умовах цей кандидат показує результат. Тепер треба випустити хоча б перші сто пробників. Цим займається приватна організація, яка зараз домовляється з нашими заводами-виробниками, які можуть виробити вакцину, про виробництво перших пробних партій. Заводи-виробники отримують матеріал і чекають публікацій в науково визнаних журналах, бо є специфіка виробництва вакцин, а також всіх лікарських засобів проти ковіду", — сказав він.

За словами Ляшка, для боротьби з поточною епідемією не варто покладатися на розробку української вакцини.

"Це була така глобальна домовленість, що кожен, хто розпочинає дослідження, відкриває повністю всі дані, які у нього є, запрошує експертів ВООЗ, і ведеться оцінка, щоб розуміти доцільність подальшої розробки, її ефективність і можливість залучення додаткових інвестицій, оскільки це розв'язання глобальної проблеми. Чи варто сподіватися, що ми вітчизняною вакциною будемо боротися саме з цією пандемією, епідемією – я б, напевно, все-таки не розглядав це питання", — сказав він.

Українська вакцина від коронавірусу: що відомо

20 жовтня президенту Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини проти COVID-19.

Розробники представили главі держави результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини. Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини. Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу.

Один з розробників – міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов – заявив, що нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують. Він назвав дуже позитивним фактом те, що досі в Україні не було стрибка летальності у порівнянні зі зростанням кількості хворих.

Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийшло 22 жовтня, зазначив, що вакцина буде унікальною.

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Автор: Андрій Василюк