Раніше Степанов заявляв, що вже за рік Україна зможе отримати свою вакцину від COVID-19.

Інформація про доклінічні випробування української вакцини до експертного центру міністерства охорони здоров’я не надходила.

Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит Апострофа.

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«Наразі, за інформацією Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ», що є уповноваженою МОЗ спеціалізованою експертною організацією у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів і належить до сфери управління МОЗ, інформація про проведення доклінічних і клінічних досліджень «українського кандидата на вакцину» до Центру не надходила», – йдеться у тексті документу.

26 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що вже за рік Україна зможе отримати свою вакцину від COVID-19 за умови успішних випробувань анонсованої Зеленським розробки.

За словами Степанова, розробка українського кандидата на вакцину триває вже півроку. Ба більше, міністр переконував, що, за результатами лабораторних досліджень, розробка виявила стійкий результат вироблення організмами тварин антитіл.

Дослідження проводили у турецьких та американських лабораторіях.

"Нам треба пройти ще дуже великий шлях, щоб цей кандидат на вакцину став вакциною. Для цього треба пройти ще три фази клінічних досліджень. Зараз в Україні підбирається відповідне виробництво, де це може бути зроблено", - пояснив глава МОЗ.

Ще раніше Степанов заявив, що Україна повністю профінансує вакцину від COVID-19. Для цього необхідно 100-150 мільйонів гривень.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році та понад одного мільярда - у 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американської біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомтсві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Яна Ставська