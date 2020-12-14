Ізраїль допоможе Україні у швидкому отриманні вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній.

Українські науковці допоможуть ізраїльським колегам у виготовленні вакцини від COVID-19.

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Як повідомляє Посольство України в Ізраїлі у соціальній мережі Facebook, 13 грудня відбулася зустріч посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука з міністром охорони здоров’я Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном.

Зокрема, під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці в рамках боротьби з пандемією.

Так, Корнійчук і Едельштейн досягли домовленості щодо спільної роботи ізраїльських та українських науковців над швидким виготовленням ізраїльської вакцини, а також обміном інформацією про дієвість вакцини.

Також Едельштейн зазначив, що ізраїльська сторона надасть всебічне сприяння в швидкому отриманні Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA чи знаходяться на остаточній стадії його отримання.

Окремо співрозмовники домовились вивчити питання щодо квоти на залучення працівників по догляду за літніми людьми в рамках «Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль».

Також були обговорені питання подальшого розвитку співробітництва між Україною та Ізраїлем у сфері медичного туризму в обидва напрямки.

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо?

1 грудня влада Великої Британії першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки перебувають на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

В Ізраїлі найближчими днями почнеться другий етап випробування на добровольцях вакцини Brilife, розробленої Інститутом біологічних досліджень імені Вейцмана.

Тим часом, в Україні МОЗ склало граіки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Віталій Саєнко