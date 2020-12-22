Вона зазначила, що новий штам має здатність швидше зв'язуватися з рецепторами.

Новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, поширюється швидше за звичайний.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповіла імунологиня Алла Волоха. Вона зазначила, що новий штам має здатність швидше зв'язуватися з рецепторами.

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"Зміни полягають у тому, що вірус швидше поширюється. Вважається, що він швидше може зв'язуватися з рецепторами. Є поняття інфікуючої дози - якщо невелика кількість вірусних частинок і вони не встигають зв'язатися з рецепторами, то захворювання не розвивається. Якщо кількість вірусних частинок буде такою самою, але вони будуть зв'язуватися з рецепторами, то загроза більша. Наприклад, від вірусу кору може інфікуватися 12-18 осіб. Тут теж збільшується небезпека інфікування багатьох людей", — пояснила вона.

Лікарка пояснила, наскільки вищим стає ризик зараження новим штамом.

"Якщо у людини кашель, нежить і вона виділяє багато вірусу, то ризик інфікування вищий. Якщо вона безсимптомна і вірусу виділяє мало, то раніше такої загрози великої не було. Якщо новий вірус буде поширюватися, то це теж стане небезпечно", — сказала вона.

Лікарка додала, що на ефективності вакцини новий штам не позначиться.

Новий штам коронавірусу COVID-19

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.

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Автор: Андрій Василюк