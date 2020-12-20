Протягом минулої доби в Києві виявили 756 випадків коронавірусної інфекції. Всього у столиці виявлено вже 100450 випадків COVID-19.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, протягом доби 14 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1713 киян.
До лікарень столиці 19 грудня госпіталізували 62 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 226 людей. Усього коронавірус подолали 32 175 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському — 170, та в Подільському районі - 79 випадків.
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Коронавірус в Україні - статистика 20 грудня
- Станом на ранок 20 грудня в Україні зафіксовано 964448 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявлено 8325 випадків коронавірусної інфекції.
- За весь час пандемії в країні виявлено 16585 летальних випадків. Водночас 581162 хворих одужали.
- За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
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