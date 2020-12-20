На сьогодні коронавірус забрав життя 1713 киян.

Протягом минулої доби в Києві виявили 756 випадків коронавірусної інфекції. Всього у столиці виявлено вже 100450 випадків COVID-19.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, протягом доби 14 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1713 киян.

До лікарень столиці 19 грудня госпіталізували 62 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 226 людей. Усього коронавірус подолали 32 175 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському — 170, та в Подільському районі - 79 випадків.

Коронавірус: важливо знати кожному

Коронавірус в Україні - статистика 20 грудня

Станом на ранок 20 грудня в Україні зафіксовано 964448 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявлено 8325 випадків коронавірусної інфекції.

За весь час пандемії в країні виявлено 16585 летальних випадків. Водночас 581162 хворих одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

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Автор: Дмитро Захаров