У Києві виявили ще 718 хворих на COVID-19, серед них 19 медиків.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
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«У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на коронавірус. Померли 15 людей. Усього за період пандемії в столиці зареєстровано 1 844 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 107 204», - зазначив Кличко.
Зокрема, захворіли: 398 жінок віком від 19 до 85 років, 266 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 34 хлопчики від 1 до 17 років.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 143 людини. Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому - 272, Дніпровському – 161 та Деснянському районах - 57 випадків», - додав Кличко.
Коронавірус в Україні 27 грудня - статистика
- Протягом минулої доби, 26 грудня, в Україні виявили 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби. Наразі в країні захворіли 1025989 людей.
- Протягом доби госпіталізовані 1674 особи. Зафіксовано 72 летальні випадки. Водночас 6621 пацієнт одужав.
- За добу здійснено 24978 тестувань на коронавірус.
- За весь час пандемії в Україні зафіксовано 17774 летальних випадки. Одужали – 658538 пацієнтів.
- За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.
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