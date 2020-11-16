В уряді наголошують - жорсткий локдаун сильно вдарить по українській економіці.

Коефіцієнт приросту хворих на COVID-19 в Україні значно знизиться, якщо карантин вихідного дня виконуватиметься на 100%.

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Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-наради голови уряду Дениса Шмигаля із міськими головами, повідомляє урядова прес-служба.

Ляшко підкреслив, що жорсткий локдаун, який закриє країну на три тижні, сильно вдарить по українській економіці.

«Коли ми говоримо про карантин вихідного дня, то в разі, якщо він виконуватиметься на 100%, це значно вплине на коефіцієнти приросту за тиждень. Коефіцієнт приросту за тиждень дасть змогу нам якомога довше тримати систему охорони здоров’я у повній готовності», - сказав Ляшко.

Він також додав, що МОЗ сьогодні переорієнтовується на закриті колективи, щоб запобігти масовим спалахам в малих соціальних групах та закликав міських голів до спільної роботи.

Своєю чергою прем’єр-міністр зауважив, що уряд паралельно працює над збільшенням кількості ліжок, над постачанням кисню, щоб дати медикам більше інструментів лікувати хворих.

За словами Шмигаля, будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату, і ефект карантину вихідного дня можна буде побачити за 2-3 тижні.

Епідеміолог Наталія Виноград зазначила, що існує два варіанти стримування захворювання: або карантин вихідного дня, або повний локдаун. Вона навела як приклад, що інші країни вдаються до запровадження комендантської години.

За підсумками наради домовилися посилити взаємодію уряду та органів місцевого самоврядування і проводити такі зустрічі на регулярній основі.

Карантин вихідного дня

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545 тис. 689 осіб, померли 9 тис. 697. 15 листопада було виявлено 9 тис. 832 нових хворих.

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Автор: Костянтин Гончаров