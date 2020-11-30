Від «ковідних» доплат лікарям теж доведеться відмовитись, попереджають посадовці.

В новому бюджеті на 2021 рік на Програму медичних гарантій передбачено виділення 123 млрд грн. В Національній службі здоров’я України заявляють, що цього замало для потреб медицини.

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Як сказано в заяві на офіційній сторінці НСЗУ у Facebook, Служба розуміє, що в умовах пандемії економіка переживає значний спад. Однак за умови виділення на ПМГ 2021 лише 123 мільярдів у медицини не буде коштів на кілька дуже важливих для країни та громадян речей.

«У запропонованому бюджеті на 123 млрд на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн. Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19. І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами», - йдеться в заяві.

Коштів на вакцинацію, як стверджують в НСЗУ, за такого бюджету теж не вистачить.

«У бюджеті обсягом 123 млрд у Програмі медичних гарантій 2021 недостатньо коштів для підвищення фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинацію від COVID-19. Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини на ще багатьох країн уже готуються до масштабного проекту вакцинації. І з боку України буде відповідальним та виваженим кроком - виділити на це кошти та забезпечити громадян захистом від хвороби», - заявляють в Службі.

Стверджується, що бюджет такого обсягу не дозволить НСЗУ запровадити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги.

«А це - якраз про зміни на краще, які має відчути пацієнт: сімейні лікарі краще надають допомогу, екстренка швидко везе пацієнта саме туди, де його можуть врятувати. Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам. А онкологічні захворювання - серед лідерів в причинах смертності в Україні», - підсумували у Службі.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект Державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перемотування спільної з МВФ програми stand-by для України.

28 листопада голова фракції Партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада в грудні прийме державний бюджет України на наступний рік.

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Автор: Дмитро Захаров