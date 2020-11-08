Павло Ковтонюк

Вчорашнє рішення Уряду щодо карантинних зон нічого не змінює в Україні і ситуація буде погіршуватися. Адже будь-який варіант «адаптивного карантину» уже не адекватний епідемічній ситуації.

По-перше, поширення повністю вийшло з-під контролю в усіх областях. У жодній система тестування не здатна контролювати і впливати на ситуацію. А тому ніяке зонування вже не має сенсу.

По-друге, місцева влада і далі може впливати на те, які обмеження застосовувати. Тому частину «червоних зон» можна подумки перемалювати у «помаранчеві». А усі «помаранчеві» сміливо перемалювати у «зелені» - там обмежень, де-факто, немає зовсім.

Законодавче посилення відповідальності за неносіння масок - лише імітація жорсткості. А насправді правильне, рішуче і неприємне рішення про національні обмеження просто відклали на потім.

Заходи, подібні до вчорашніх, Центр економіки охорони здоров’я Київської школи економіки рекомендував владі впровадити ще місяць тому. При цьому наші рекомендації були більш жорсткі (наприклад, не давати місцевій владі права обирати, які обмеження застосовувати, а які - ні).

Будь-який варіант «адаптивного карантину» або інші екзотичні рішення зараз вже не відповідають епідемічній ситуації

Сьогодні ситуація значно гірша ніж тоді. Тому будь-який варіант «адаптивного карантину» або інші екзотичні рішення (карантин вихідного дня, happy hours для літніх) зараз вже не відповідають епідемічній ситуації. Кажу це як людина, яка пропонувала ідею адаптивного карантину у квітні.

Чи є вихід і який?

Насправді з наступного понеділка в Україні потрібно запровадити полегшений національний локдаун. Без різних зон для регіонів - на всю країну.

З обмеженнями на кількість контактів для одної особи. Із забороною будь-яких масових зібрань. Із закриттям місць масового перебування людей - спортзалів, ресторанів, гуртожитків тощо по всій країні. З компенсацією їх власникам та працівникам економічних втрат. Але із продовженням роботи шкіл, торгівлі, транспорту, готелів, більшості бізнесів…

Через місяць, у разі зменшення швидкості поширення та збільшення обсягів тестування, перейти назад до адаптивного варіанту.

Саме так з 2 листопада зробила Німеччина. І це - найкращий на сьогодні приклад відповіді на осінню хвилю у Європі. А вчорашнє рішення українського уряду - це спроба відкласти тяжке рішення на потім.

Втім, не приймати рішення - це теж рішення. І, як з усіма тяжкими рішеннями, чим далі ви його відкладаєте, тим тяжчими будуть наслідки.

Локдаун неминучий, але тепер його доведеться робити більш жорстким

Економічні втрати від зволікання будуть більшими, ніж від обмежень - бо локдаун неминучий, але тепер його доведеться робити більш жорстким.

А платити за зволікання будуть люди, які уже сьогодні не можуть потрапити до лікарень. Не лише ті, що з ковід. А й ті, наприклад, кому КТ потрібно для діагностики інсульту або онкозахворювань.

Павло Ковтонюк, магістр менеджменту в охороні здоров'я, екс-заступник міністра охорони здоров’я України

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