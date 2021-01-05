Експертка пояснила, як працюватиме реєстр.

У випадку створення в Україні реєстру вакцинованих проти коронавірусу осіб вносити туди персональні дані пацієнтів можна буде лише з їхньої письмової згоди.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" адвокатка з медичного права Алла Цимановська. При цьому вона зазначила, що відмова від вакцинації - це "особиста відповідальність пацієнта".

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"У проекті постанови Верховної Ради про національний план вакцинації населення України вносяться тільки ті дані, які є статистичними, тобто передбачається, що такі дані будуть тільки стосовно кількості вакцинованих осіб, а також про вплив вакцини на стан поширення коронавірусу в Україні. Тобто персоналізованих даних не буде передбачено в даному реєстрі. У разі, якщо такий реєстр буде персоналізований, тобто будуть зазначені відомості щодо ПІБ, або дата народження, або адреса реєстрації вакцинованих осіб, такі дані повинні бути представлені з наданням згоди пацієнта, який вакцинується", - пояснила вона.

За словами юристки, таку інформацію необхідно буде обробляти відповідно до закону України про захист персональних даних.

"Стосовно обробки персональних даних, вакцинована особа повинна надати однозначно письмову згоду на обробку таких даних. У разі, якщо вона не надала таку згоду, інформація не має бути оброблена з боку МОЗ або департаментів, які відповідатимуть за ведення реєстрів. Крім того, інформація щодо пацієнта є лікарською таємницею і повинна бути забезпечена анонімністю з боку медичних працівників та іншого персоналу, що перебуває у трудових відносинах у закладах охорони здоров'я", - зазначила Цимановська.

На запитання, навіщо цей реєстр потрібен, адвокатка відповіла: "Наша позиція така, що відмова (від вакцинації - ред.) фіксується з зазначенням персональних даних, імені, прізвища та по-батькові пацієнта, який відмовився від вакцинації, і в майбутньому, якщо він захворів на COVID-19, в уряду і медичних закладах, що відповідають за вакцинацію, є підтвердження, що пацієнт відмовився, і це особиста відповідальність пацієнта".

Раніше президент України Володимир Зеленський поставив завдання уряду прискорити створення реєстру вакцинованих осіб.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк