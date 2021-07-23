Разом з тим, в Україні встановили черговий рекорд за добовою кількістю зроблених щеплень від COVID-19 - проти коронавірусу вже повністю імунізовані більш як 1,6 млн українців.

В Україні за минулу добу зафіксували 763 випадки коронавірусу, зокрема захворіли 57 дітей та 15 медпрацівників. Також 21 пацієнт помер від ускладнень коронавірусної хвороби, а 639 пацієнтів — одужали. З підозрою чи підтвердженим захворюванням госпіталізували 446 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Так, найбільше нових випадків виявили у Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 247 419 випадків інфікування. З них 52 811 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 183 642 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 40 057 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 18 411, методом ІФА — 7 630. Також провели 14 016 експрес-тести на антиген до вірусу.

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Загалом у країні зробили понад 11,2 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

В Україні вчора щеплення від коронавірусної хвороби отримали майже 140 тис. осіб. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, 139 тис. 441 людину вакциновано проти COVID-19 22 липня. Одну дозу отримали 76 тис. 169 людей, повністю імунізовані - 63 тис. 272 людини.

Щеплення проводилось 743 мобільними бригадами з імунізації, у 2 тис. 672 пунктах щеплень та у 171 центрі вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 млн 920 тис. 066 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 1 млн 619 тис. 131 особу.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва