Станом на ранок неділі, 15 листопада, в Україні зафіксовано 535 857 випадків коронавірусної інфекції. За добу виявили 10 861 новий випадок.
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Про це свідчать дані РНБО. Від початку епідемії в Україні від хвороби померли 9 603 людини (95 – за минулу добу).
Водночас 241 444 хворих одужали (2633 – за минулу добу). Під підозрою на хворобу - 615 483 людей.
Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у Києві, Харківській, Львівській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій області.
Карантин вихідного дня в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
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