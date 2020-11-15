Від початку епідемії в Україні від хвороби померли майже 10 тисяч людей.

Станом на ранок неділі, 15 листопада, в Україні зафіксовано 535 857 випадків коронавірусної інфекції. За добу виявили 10 861 новий випадок.

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Про це свідчать дані РНБО. Від початку епідемії в Україні від хвороби померли 9 603 людини (95 – за минулу добу).

Водночас 241 444 хворих одужали (2633 – за минулу добу). Під підозрою на хворобу - 615 483 людей.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у Києві, Харківській, Львівській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій області.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Дмитро Захаров