В Україні виявили ще понад 6 тисяч випадків коронавірусу

За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у м. Київ, Дніпропетровській, Одеській, та Миколаївській областях.

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