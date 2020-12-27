Протягом минулої доби, 26 грудня, в Україні виявили 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби. Наразі в країні захворіли 1025989 людей.
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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, протягом доби госпіталізовані 1674 особи. Зафіксовано 72 летальні випадки.
Водночас 6621 пацієнт одужав.
За добу здійснено 24978 тестувань на коронавірус.
За весь час пандемії в Україні зафіксовано 17774 летальних випадки. Одужали – 658538 пацієнтів.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.
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